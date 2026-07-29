УЕФА осудил ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление, в котором осудил информацию о планах Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, передает пресс-служба организации.

«Душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять. Ни один орган не является владельцем футбола, и у ФИФА нет права его продавать», — сказано в посте организации.

В заявлении отмечается, что футбол и его управление не могут быть объектом купли-продажи, особенно когда непонятно, кто получит финансовую выгоду. Также подчеркнуто, что ни один орган не владеет футболом, и ФИФА не вправе его продавать.

28 июля стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает выделение управления турниром в отдельную компанию и продажу инвесторам примерно 20–30 процентов акций.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее американский конгрессмен заявил о намерении допросить Инфантино о его связях с Дональдом Трампом.