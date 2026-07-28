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Российскую теннисистку на коляске увезли с корта турнира в США

Теннисистка Александрова покинула корт турнира в Мемфисе на инвалидной коляске
Mike Frey/Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова покинула корт после матча первого круга турнира в Мемфисе (США) на инвалидной коляске.

В первом круге турнира россиянка играла с 16-летней соотечественницей Кристиной Лютовой. При счете 6:7 (2:7), 6:4, 4:5 Александрова почувствовала себя плохо, она упала на корте и вызвала физиотерапевта. На момент проведения встречи в Мемфисе была зафиксирована 36-градусная жара.

Матч продолжить Александрова не смогла и была вынуждена покинуть корт на инвалидной коляске.

Александрова — победительница восьми турниров WTA (из них пять — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); заслуженный мастер спорта России

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева сохранила свое место в мировом рейтинге.

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