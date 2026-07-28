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Чемпион России получил травму позвоночника из-за ДТП

Российский бегун Реунков получил травму позвоночника в результате ДТП
Антон Денисов/РИА Новости

Чемпион России, бегун Алексей Реунков получил травму позвоночника в результате ДТП. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в социальных сетях.

«Пришлось провести четыре часа в отделении травматологии. Меня сбила машина, когда я ехал на велосипеде по тротуару. Хорошо, что ноги и руки целы, но есть повреждения позвонков. Ближайший месяц, скорее всего, я проведу без каких‑либо тренировок, поэтому марафонный сезон для меня, вероятно, закончен», — поделился он.

Реунков — участник Олимпийских игр 2012 года в марафоне, там он занял 14-е место с результатом 2:13.49. Результат спортсмена оказался лучшим среди трех российских марафонцев-участников. Более того, он опередил нескольких африканских топ-марафонцев, в числе которых оказался и Эммануэль Мутаи.

В августе 2014 года на Чемпионате Европы, который проходил в швейцарском Цюрихе, он завоевал бронзовую медаль в марафоне, а также привел команду России к победе в Кубке Европы (по сумме результатов 3 участников). В апреле Реунков 2015 года принимал участие в престижном Лондонском марафоне, в котором занял высокое 9 место с результатом 2:10.10.

Чемпионом России он стал в 2008 году в помещении на дистанции 3000м с результатом 7.59,12.

Ранее European Gymnastics ратифицировала участие россиян в европейских соревнованиях с флагом и гимном.

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