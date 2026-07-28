Медийный клуб 2DROTS вышел во второй раунд Кубка России

Медийный клуб 2DROTS одержал победу над «Орлом» в первом туре Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Космос» в Москве, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Илья Мазуров на 30-й минуте игры, через семь минут отличился Михаил Черномырдин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Владислав Егоров. В концовке матча вторую желтую карточку арбитр показал игроку медийного клуба Максиму Фролову.

В составе медийной команды сыграл Федор Кудряшов — бывший футболист сборной России.

28 июля во второй раунд Кубка России вышел еще один медийный клуб: «Фанком Броук Бойз» обыграл команду «БоМиК» из Цивильска в первом раунде Кубка России по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, завершилась с результатом 2:1. В составе победившей команды голы на свой счет записали Кирилл Хвастухин, который открыл счет в матче на 30-й минуте игры, и Михаил Земсков, отличившийся на 60-й минуте. Единственный гол «БоМиКа» оформил Олег Волков на 87-й минуте, его ассистентом выступил Артем Бычков.

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