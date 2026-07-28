Игрок сборной Испании сделал татуировку с лицом тренера после победы на ЧМ

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с изображением лица главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира 2026 года. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Изображение тренера теперь увековечено на руке защитника.

20 июля Кукурелья подтвердил, что выполнит данное в июне обещание и сделает татуировку с изображением главного тренера команды после победы на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее капитан сборной Испании перенес операцию.