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Российский шахматист назвал Бэтмена примером: одинок, дисциплинирован, работает над собой

Мастер ФИДЕ Омариев заявил, что Бэтмен обладает нужными качествами для шахматиста
Warner Bros.

Мастер ФИДЕ, популярный блогер и основатель школы шахмат Максим Омариев в интервью «Газете.Ru» рассказал, какой киногерой обладает качествами, нужными хорошему шахматисту.

«Бэтмен. Он достаточно одинок, дисциплинирован и постоянно работает над собой. Всегда анализирует ситуацию, заранее готовится к противнику и старается быть на несколько шагов впереди. Правда, Бэтмен немного богаче большинства шахматистов», — отметил Омариев.

Также мастер ФИДЕ рассказал, какой актер мог бы сыграть его самого на экране.

«Я бы сыграл себя сам. Все-таки никто не знает меня лучше, чем я. Но, думаю, Марк Эйдельштейн тоже мог бы справиться с этой задачей. Главное, чтобы ему пришлось как следует потренироваться в шахматах», — сказал Омариев в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром «КИОН».

Ранее российский шахматист раскритиковал фильм «Чемпион мира» с Хабенским и Янковским.

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