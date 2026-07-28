Смолов помог «Броук Бойз» выйти в следующий раунд Кубка России

Медийный клуб «Фанком Броук Бойз» обыграл команду «БоМиК» из Цивильска в первом раунде Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, завершилась с результатом 2:1. В составе победившей команды голы на свой счет записали Кирилл Хвастухин, который открыл счет в матче на 30-й минуте игры, и Михаил Земсков, отличившийся на 60-й минуте. Единственный гол «БоМиКа» оформил Олег Волков на 87-й минуте, его ассистентом выступил Артем Бычков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский нападающий Федор Смолов, который выступает за медийную команду, записал на свой счет результативную передачу, отдав пас на Хвастухина.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры. Смолов также провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в Кубке России в прошлом сезоне.

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