Агент Тикнизяна сообщил об интересе к футболисту из РПЛ и Европы

Агент Клюев заявил об интересе к Тикнизяну из РПЛ и Европы

Агент защитника «Црвены Звезды» и сборной Армении Наира Тикнизяна Александр Клюев сообщил об интересе к футболисту со стороны клубов из Российской премьер-лиги и европейских чемпионатов. Его слова передает «Матч ТВ».

«Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет попасть в групповой этап турнира с «Црвеной»», — заявил Клюев.

Тикнизян, чья трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро, летом 2025 года перешел из московского «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав с сербским клубом трехлетний контракт.

В составе «Црвены Звезды» Тикнизян провел 50 матчей, забил один гол и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне защитник стал чемпионом Сербии.

«Црвена Звезда» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов играет с североирландским «Ларном». Первый матч завершился победой сербской команды со счетом 4:0. Тикнизян результативными действиями не отличился. Ответная игра состоится в сербском Белграде 29 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:00 по московскому времени. Для сербского клуба это противостояние первое в Лиге чемпионов сезона-2026/27, «Ларн» начал свой путь с первого квалификационного раунда, где одолел клуб «Тре Фиори» из Сан-Марино.

Ранее «Црвена Звезда» с Тикнизяном выиграла первый матч в Лиге чемпионов.