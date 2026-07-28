Названа причина, почему Малинину будет тяжело на ОИ-2030

Журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале высказалась о перспективах трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина на Олимпийских играх 2030 года.

«Илья был совершенно идеально подведен к Играм в Милане в техническом и имиджевом плане: бог четверных, пугающий квад-аксель в арсенале, raspberry-twist, как связка между двумя вращениями под занавес — чтобы совсем уж всех наповал… Если фигурист реально намерен выступить на Играх-2030, подходить к ним нужно столь же мощно. И возникает вопрос: за счет чего?», — написала Вайцеховская.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). При этом он стал олимпийским чемпионом — 2026 в командном турнире в составе сборной США.

После Олимпиады Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Он — первый фигурист, который сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Ранее Малинин анонсировал важное заявление.