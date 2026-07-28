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«Он знает, что такое великие футболисты»: почему Зидан добьется успеха со сборной Франции

Экс-президент «Локо» Наумов верит в успех Зидана во главе сборной Франции
AS

Опыт и авторитет Зинедина Зидана позволят ему обновить сборную Франции и вернуть ее в число реальных фаворитов крупнейших турниров. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов, заметив, что специалисту не удастся быстро решить свои задачи.

«Зидан проявил себя очень хорошо и когда играл, и на тренерской стезе. Поэтому мне кажется логичным, что ему предложен пост в сборной Франции. Что касается изменений, насколько я знаю, он не склонен к революционным действиям. Какие-то изменения он внесет, но серьезно переделывать игру французов не станет, потому что у них сложившийся стиль игры, менять его Зидану не имеет никакого смысла.

Мне кажется, он справится со своей задачей, хотя там очень много амбициозных футболистов, которые могут не все его требования принимать. Но все-таки у него большой опыт. Ему потребуется время, ему нужно будет вести себя пожестче, но он справится. Он знает, что такое великие футболисты — он сам был великим футболистом, поэтому ему должно хватить опыта», — полагает Наумов.

Ранее Зидан назвал свое назначение в сборную воплощением мечты.

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