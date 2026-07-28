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Винисиус не выйдет на тренировки «Реала» из-за неопределенности с будущим

Винисиус пропустит тренировки «Реала» из-за неопределенности с будущим
Global Look Press

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор на текущей неделе пропустит тренировки команды из-за неопределенности с будущим. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, руководство «Реала» проведет встречу с представителями бразильского футболиста для обсуждения нового контракта. Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью намерен сохранить игрока, однако при отсутствии договоренности по новому соглашению клуб может рассмотреть продажу футболиста, чтобы не отпускать его бесплатно следующим летом.

Контракт 26-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 140 млн евро.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Всего за мадридский клуб он провел 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее Зидан официально возглавил сборную Франции по футболу.

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