«Звезда»: Жулин о перспективах Трусовой в новом сезоне

Жулин: потенциальная роль лидера на Трусову давить не будет

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о потенциале фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) в новом сезоне. Его слова приводит Sports.

«Трусова — состоявшаяся спортсменка с большим опытом, звезда. Она прошла через Олимпиаду, где всегда большое давление. Потенциальная роль лидера на нее давить не будет. Думаю, она достойной представит школу Тутберидзе», — сказал Жулин.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова поделилась ближайшими планами.