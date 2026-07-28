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«Полный бред и абсурд»: Свищев о заявлении World Gymnastics

В Госдуме призвали World Gymnastics не перекладывать ответственность
Real Sports Photos/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) не должна перекладывать ответственность за допуск россиян на принимающие страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Любая страна, которая берет на себя право проводить соревнования, берет на себя и обязательства по их обеспечению. Независимо от того, из какой страны приехали спортсмены. Полный бред и абсурд, Международная федерация гимнастики должна как минимум пересмотреть это странное решение», — сказал Свищев.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Позднее федерация заявила, что для ранее распределенных турниров может потребоваться временная гибкость из-за обязательных требований властей стран-хозяек.

Ранее в World Gymnastics допустили исключения из решения о полном допуске россиян.

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