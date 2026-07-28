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«Спартак» хочет приобрести участника ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины

«Спартак» предложил 20 млн евро за участника ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины
Sociedade Esportiva Palmeiras

Московский «Спартак» направил бразильскому «Палмейрасу» официальное предложение о переходе 25-летнего нападающего сборной Аргентины Хосе Лопеса. Об этом сообщает UOL.

Российский клуб предложил за игрока 20 миллионов евро фиксированной выплаты и еще 5 миллионов в виде бонусов.

«Палмейрас» ответил на это предложение отказом. Однако сообщается, что «Спартак» продолжает обсуждение трансфера с бразильской стороной.

Лопес выступает за «Палмейрас» с лета 2022 года, когда перешел из аргентинского «Лануса» за 9,5 миллиона евро. Его контракт с бразильским клубом действует до декабря 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

В составе «Палмейраса» Лопес провел 214 матчей во всех турнирах, забил 71 гол и сделал 25 результативных передач. На чемпионате мира 2026 года Лопес выступал за сборную Аргентины. Он принял участие в двух матчах, провел на поле в общей сложности 18 минут и отдал одну голевую передачу.

Ранее футболиста «Спартака» сравнили с Гарри Кейном.

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