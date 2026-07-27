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Футболиста «Спартака» сравнили с Кейном

Игрок «Родины» Сокол сравнил футболиста «Спартака» Угальде с Кейном
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московской «Родины» Артем Сокол в эфире «Спартак.Шоу» сравнил футболиста столичного «Спартака» Манфреда Угальде с Гарри Кейном.

«Против нас Угальде цеплялся за мячи, скидывал партнерам. Современный футбол выглядит так, что привычных форвардов почти не осталось. Может, только Холанд и Кейн. То есть Угальде больше похож на Кейна в «Баварии», — сказал Сокол.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

«Родина» — дебютант Российской премьер-лиги. Команда впервые в своей истории дошла до высшего дивизиона страны.

Ранее капитан «Спартака» обратился к болельщикам.

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