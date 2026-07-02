Мостовой надел футболку, которую не стирал с 1998 года

Бывший футболист Александр Мостовой надел на подкасте «Кто здесь Царь?» футболку, которую ему подарил Зинедин Зидан после матча Россия — Франция (2:3) в 1998 году.

«Стиралась ли она хоть раз? Действительно, ни разу не стиралась. Зизу мне ее навязал, я не хотел брать майку, потому что мы проиграли. Я отвернулся, расстроенный был, мы уходили. Он догнал, кинул: «Возьми». Я говорю: «Не надо», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее Мостовой заявил о трагедии в «Спартаке».