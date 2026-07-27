Трусова поделилась ближайшими планами

Трусова о ближайших планах: поездка в Китай совсем скоро

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала в своем Telegram-канале, что скоро поедет в Китай.

«Поездка в Китай совсем скоро (новый номер уже готов), а перед этим надо успеть провести большую семейную съемку — на носу важная дата, как-никак! Работу и регулярные тренировки при этом никто не отменял, так что живем в привычном плотном режиме», — рассказала Трусова

7-9 августа Трусова примет участие в ледовом шоу «Magic on Ice» в Пекине, 6-го августа первый день рождения отпразднует сын фигуристки — Михаил.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Даниил Глейхенгауз выделил Трусову на фоне остальных фигуристок.