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«Придраться всегда найдут к чему»: российский тренер о назначении Игдисамова в ЦСКА

Тренер Силкин об Игдисамове: в его назначении больше плюсов, чем минусов
Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поддержал назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера столичного ЦСКА, передает Vprognoze.ru.

«Игдисамов знает всю кухню ЦСКА, ребята его все знают. Так что в его назначении всё равно плюсов больше, чем минусов. А придраться всегда найдут к чему», — сказал Силкин.

В матче первого тура Нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал клуб за трансфер вратаря.

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