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Российский голкипер посоветовал место для отдыха

Вратарь «Авангарда» Серебряков посоветовал россиянам отдохнуть в Суздале
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Омск и сборной России Никита Серебряков в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года — 2026» в Санкт-Петербурге заявил, что успел отдохнуть в Суздале.

«В отпуске ездили в разные города, в Суздаль. Вообще потрясающий город, всем советую. Желательно ехать туда дней на четыре-пять, трех нам не хватило, не везде успели побыть. Отдыхаем морально, потихонечку начинаем тренироваться, набирать обороты и готовиться к предсезонке», — заявил Романов.

«Матч Года-2026» прошел 25 июля в Санкт-Петербрурге и завершился в основное время со счетом 9:9.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее Никита Серебряков одним словом описал финал ЧМ-2026.

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