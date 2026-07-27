Российский защитник клуба НХЛ одним словом описал финал ЧМ-2026

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года — 2026» в Санкт-Петербурге заявил, что финал чемпионата мира по футболу 2026 года оказался неинтересным.

«Я не особо фанат футбола, но финал смотрел, да. Помимо него, смотрел еще матч Аргентины с Египтом. Финал не понравился, было скучно. А вообще турнир интересно», — заявил Романов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее российский финалист Кубка Стэнли оценил победу Испании на ЧМ-2026.