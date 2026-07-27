Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Российская суперзвезда НХЛ заявил, что устал отдыхать

Форвард «Эдмонтона» Подколзин заявил, что за время отпуска уже устал отдыхать
Официальный сайт ФХР

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года — 2026» в Санкт-Петербурге заявил, что уже успел насладиться отдыхом в межсезонье.

По его словам, ему хочется как можно скорее вернуться на тренировочный лед и начать подготовку к новому сезону.

«Конечно, скучал по дому, но слишком долго уже длится отпуск, если честно. Двух месяцев в том году мне было достаточно. В этом году приехал прямо в начале лета и уже как будто хочется обратно на лед, в сезон», — заявил Подколзин.

25-летний Подколзин выступает за «Эдмонтон Ойлерз» с 2024 года. В 2025 году хоккеист вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Флориде Пантерз».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее Василий Подколзин рассказал, как ЧМ-2026 повлияет на футбол в США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!