Российская суперзвезда НХЛ заявил, что устал отдыхать

Форвард «Эдмонтона» Подколзин заявил, что за время отпуска уже устал отдыхать

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года — 2026» в Санкт-Петербурге заявил, что уже успел насладиться отдыхом в межсезонье.

По его словам, ему хочется как можно скорее вернуться на тренировочный лед и начать подготовку к новому сезону.

«Конечно, скучал по дому, но слишком долго уже длится отпуск, если честно. Двух месяцев в том году мне было достаточно. В этом году приехал прямо в начале лета и уже как будто хочется обратно на лед, в сезон», — заявил Подколзин.

25-летний Подколзин выступает за «Эдмонтон Ойлерз» с 2024 года. В 2025 году хоккеист вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Флориде Пантерз».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее Василий Подколзин рассказал, как ЧМ-2026 повлияет на футбол в США.