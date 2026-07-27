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Главный арбитр финала ЧМ-2026 завершил карьеру

Словенский арбитр Винчич завершил карьеру спустя неделю после окончания ЧМ-2026
PIOTR KUCZA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру спустя неделю после окончания турнира. Информация об этом опубликована на сайте Футбольного союза Словении.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром чемпионата мира, а в Италии он получил престижную премию Джулио Кампанати.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

На чемпионате мира 2026 года Винчич также работал главным арбитром на трех матчах: групповой этап БразилияМарокко (1:1), групповой этап ИорданияАлжир (1:2) и 1/16 финала МексикаЭквадор (2:0). В этих матчах он показал семь желтых карточек и одну красную.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к критикам ЧМ-2026.

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