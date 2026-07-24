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Гвардиола отказался возглавить сборную Италии

Гвардиола отказался возглавить сборную Италии по футболу
Global Look Press

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отклонил предложение занять пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Спасибо, для меня это большая честь, но сейчас мне не до этого», — сказал Гвардиола.

По данным издания, Гвардиола запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год, тогда как федерация была готова предложить вдвое меньше. В число кандидатов также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини.

22 мая появилась информация о том, что Гвардиола покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее Анчелотти отказался возглавить Италию ради сборной Бразилии.

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