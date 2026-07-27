Киевское «Динамо» подало протест в УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы

Киевское «Динамо» направило протест в УЕФА из-за флага РФ на матче с ПАОКом

Киевское «Динамо» направило протест в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за демонстрации российского флага на матче квалификации Лиги Европы с ПАОКом из Греции. Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать русскую символику», — указано в публикации.

Встреча прошла 23 июля в польском Люблине и завершилась победой ПАОКа со счетом 3:2. По ходу встречи, проходившей на стадионе в Люблине, фанаты греческого клуба на гостевом секторе вывесили на всеобщее обозрение флаг России.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк назвал провокацией флаг РФ на матче в ЛЕ.