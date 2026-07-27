«Все из-за денег»: супруга Карпина ответила на стереотипы о женах футболистов

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в гостях «Уютного подкаста» высказалась о супругах футболистов, раскритиковав существующие стереотипы.

«Что они все дуры, что они все просто вышли удачно замуж, что они все из-за денег. Хотя большинство повыходили замуж за футболистов, у которых контрактов еще толком не было. Футболисты же рано женятся. По крайней мере, первый раз. Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно», — заявила она.

Она отметила, что часто на слуху оказываются громкие разводы нескольких пар, что создает у людей мысли про то, что у всех футболистов все складывается таким образом.

Карпины ждут еще одного ребенка. 23 мая во время гендер-пати стало извести, что у них родится сын. Для Карпина брак с Дарьей стал третьим. Пара поженилась 10 июня 2017 года в в эстонском городе Нарва-Йыэсуу, в браке у них родилось две дочери — Дарья (род. 4 сентября 2018), Александра (род. 4 апреля 2020). Всего у Карпина до этой беременности его жены было пятеро детей — и все девочки.

Ранее Карпин дебютировал в кино в 57 лет.