Черчесов оценил судейство матча против «Локомотива»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что не до конца согласен с решениями арбитра в этом матче. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Видел иногда свистки, которые не надо было свистеть. А если надо было, то в чужую сторону. Судей поблагодарим все равно. Разберем моменты. Может, я что‑то не увидел или увидел не так... Но на зрение не жалуюсь», — заявил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали слухи об уходе Алексея Батракова.