Дочь олимпийской чемпионки обвинила ее в домашнем насилии

Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук, Скайлер Мари Грейс Грищук, в своих соцсетях сообщила о подаче заявления о домашнем насилии в отношении своей матери.

Девушка выдвинула обвинения в физическом и эмоциональном насилии, которое длилось годами.

«Никогда не представляла, что мне придется поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я все же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. После фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы», — написала девушка.

Она также поблагодарила всех за поддержку и отметила, что это было тяжелое решение.

Скайлер родилась в 2002 году в США, и ее мать воспитывала ее одна. Оксана Грищук — двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.

Ранее американский фигурист Илья Малинин анонсировал важное заявление.