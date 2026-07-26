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Российские гребцы выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

Российские гребцы выиграли медальный зачет на молодежном чемпионате Европы
Владимир Песня/РИА Новости

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла первое место в медальном зачете на молодежном чемпионате Европы в Венгрии.

В заключительный день российские гребцы завоевали три золота: Матвей Арсенов — на 500 м, Елизавета и Мария Сомовы — в каноэ-двойках на 200 м, Дарья Почетная и Анастасия Романюк — в каноэ-двойках на 500 м. Также были взяты одна серебряная и шесть бронзовых наград.

Всего на счету россиян 18 медалей: семь золотых, три серебряных, восемь бронзовых.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стал известен победитель чемпионата России по легкой атлетике в прыжках в высоту.

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