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«Могли дожать»: тренер «Ахмата» о ничьей в матче с «Локомотивом»

Тренер «Ахмата» заявил, что команда могла переиграть «Локомотив» в матче РПЛ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что его команда могла переиграть московский «Локомотив» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Неважно начали игру в плане ошибки, которая привела к голу. Уже в первом тайме перестроились, в перерыве еще поправили. И мы, и «Локомотив» хотели выиграть. 1:1 — счет на табло. Мне пока надо подумать еще, как усилить команду. Знаем, что футбол — это организованные действия. В перерыве сказал, что не нужно отходить от плана. Но сегодня могли дожать», — сказал Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 8-й минуте Зелимхан Бакаев открыл счет. На 83-й минуте Али Максути сравнял.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с махачкалинским «Динамо» 1 августа, «Ахмат» встретится со «Спартаком» 2 августа.

Ранее стали известны составы на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».

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