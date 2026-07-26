Черчесов рассказал, как «Ахмат» вырвал ничью у «Локомотива»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что остался доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что тут сказать, 1:1. Начали игру неважно из-за ошибки, которая привела к пропущенному голу. Потом перестроились, хотели забить. В итоге сыграли вничью, хотя обе команды хотели выиграть. Не хочу оценивать, кто больше пробил по воротам», — заявил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

Ранее «Спартак» одержал первую победу в РПЛ, обыграв дебютанта.