Хоккеист НХЛ ждет возвращения России на турниры

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин заявил, что ждет возвращения России на международные турниры, передает «Матч ТВ».

«Даже ради атмосферы — хочется поиграть среди русских ребят, послушать русскую музыку в раздевалке. Да и шутки на русском языке более понятные. Я по этому скучаю очень сильно. И понятное дело, жду, когда нас вернут», — сказал Панарин.

Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России он становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. Хоккеист — обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Панарин заявил о желании играть в сборной России.