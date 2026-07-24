Хоккеист НХЛ Панарин сделал заявление о возвращении сборной России

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин в выпуске YouTube-канала FAMETIMETV высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Будем надеяться, что в следующем году нас вернут на чемпионат мира. Может быть, будет шанс тогда поиграть за сборную. Я очень жду этого момента. Реально очень скучаю уже по сборной, по этой атмосфере. Это что-то особенное всегда», — сказал Панарин.

Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России он становился победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, серебряным призером взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. Хоккеист — обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее министр спорта сообщил о судебных исках по возвращению российских хоккеистов.