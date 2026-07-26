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Боснийский футболист назвал Россию своей второй родиной

Футболист Рахимич назвал Россию своей второй родиной
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экс-футболист московского ЦСКА, босниец Элвер Рахимич заявил, что готов работать в России, передает Sport24.

«Предложений о работе в России пока не было. Ничего конкретного, но есть другие варианты. Россия — моя вторая родина. Люблю эту страну и людей. Был бы очень рад поработать», — сказал Рахимич.

Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА, стал четырехкратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России.

В матче первого тура Нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

После этой победы армейцы набрали три очка в РПЛ. В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа.

Ранее легендарный тренер московского «Локомотива» обратился к судьям.

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