Легендарный тренер «Локомотива» обратился к судьям

Семин: хотелось бы, чтобы судьи работали так же, как на чемпионате мира

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин пожелал российским арбитрам работать так же, как на чемпионате мира, передает «Чемпионат».

«Хотелось бы, чтобы судьи работали так же, как на чемпионате мира. Основная задача — вместе с футболистами увеличить интенсивность игры. В матче ЦСКА с «Балтикой» опять были громадные паузы с просмотрами, которые длятся как перерывы на «водопой», — сказал Семин.

В первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Балтика» отказалась премировать автора самого быстрого гола первых туров РПЛ.