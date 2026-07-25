В сборной Аргентины сделали заявление о будущем Месси

Полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Леандро Паредес в разговоре с журналистами заявил, что финал чемпионата мира — 2026 стал последним матчем для нападающего Лионеля Месси в составе аргентинской команды.

«Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за национальную сборную. Я же надеюсь, что он продолжит играть. Что бы ни делало его счастливым — мы тоже будем этому рады», — указал он.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

За всю карьеру Месси провел за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира — 2022, Финалиссиму в 2022 году, два Кубка Америки (2021 и 2024), а также в составе олимпийской команды стал победителем ОИ-2008.

Ранее еще одна организация признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.