Российская фигуристка призналась, что не общается с Трусовой

Фигуристка Косторная рассказала, что не общается с Трусовой

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, что не общается с Александрой Трусовой, передает StarHit.

«Я с Сашей не общаюсь. Нет, мы не близки. Удачи Саше», — сказала Косторная.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова анонсировала произвольную программу, вдохновленную сериалом.