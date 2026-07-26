Бывший игрок «Краснодара» оценил трансфер Воробьева

Знаменитый в прошлом отечественный полузащитник Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший в том числе за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о трансфере нападающего Дмитрия Воробьева из «Локомотива» в «Краснодар».

«Думаю, что для «Краснодара» это хорошее приобретение. Понятно, что много писали о финансовых вопросах. Понятно, что это все-таки наш, российский футболист и есть команды, которые хотели бы его видеть. Он пошел в «Краснодар». Сейчас выздоровеет Кордоба, неизвестно, как пойдет дальше, будет ли у Воробьева доверие. Либо Кордобу в какой-то момент «Краснодар» будет продавать. Надолго он может не задержаться, потому что агенты работают, ищут хорошие предложения. Не стоит списывать Саудовскую Аравию и какие-то европейские клубы, где есть финансы и могут быть хорошие условия. Посмотрим, но для «Краснодара», в любом случае, это хорошая традиция – брать российских игроков. Тем более Воробьев себя хорошо проявил в том году, футболист он очень интересный. Закрепится или нет в «Краснодаре» – уже другой вопрос, должно пройти время», — отметил Деменко.

Дмитрий Воробьев является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне он в составе «Локомотива» забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи в 26 матчах РПЛ. «Краснодар» заплатил за трансфер нападающего более €7 млн.

Ранее легенда РПЛ назвал главного претендента на чемпионство.