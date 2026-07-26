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«Факел» вручил 15 кг сыра лучшему футболисту матча с «Динамо»

Игрок «Факела» Альшин получил 15 кг сыра за игру с махачкалинским «Динамо»
ФК «Факел» Воронеж

Футболист «Факела» Ильнур Альшин получил 15 кг сыра в качестве приза как лучший игрок воронежцев в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба воронежцев в своем Telegram-канале.

«Тяжёлое, весом 15 килограммов, признание – столь же тяжёлое как ноша капитана. Но если кто-то с этим и справится, так это точно Ильнур», — говорится в сообщении.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Счет в матче открыл воронежский клуб, на 22-й минуте отличился Вячеслав Якимов. Махачкалинская команда сравняла при помощи автогола Юрия Журавлева, который срезал мяч в свои ворота на 30-й минуте. На 79-й минуте Александр Сандрачук с передачи Даниила Лесового выел махачкалинский клуб.

«Факел» вернулся в РПЛ в сезоне 2026/27 спустя год после вылета.

Ранее «Спартак» одержал первую победу в РПЛ, обыграв дебютанта.

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