Боксер Тим Цзю победил Эррола Спенса

Австралийский боксер российского происхождения Тимофей Цзю одолел 36-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса.

Поединкок продолжался все 12 раундом и завершлился победой Цзю единогласным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

В апреле Цзю победил Дениса Нурджу в десятираундовом бою единогласным решением судей — (100-90, 100-90, 100-90). Теперь на его счету 27 побед, 18 из которых — досрочные, и три поражения в 30 поединках.

До боя с Нурджой Цзю выходил на ринг 20 июля 2025 года. Тогда он проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Между седьмым и восьмым раундами сторона австралийца приняла решение сняться после серии тяжелых ударов и нокаута. Таким образом, Фундора сохранил пояс чемпиона WBC в полусреднем весе. Бой носил статус реванша, впервые боксеры встретились в марте 2024 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей.

Ранее Тим Цзю победил американца в Сиднее.