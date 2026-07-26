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«Это марксизм»: Губерниев о старте РПЛ

Журналист Губерниев сравнил результаты первого тура РПЛ с марксизмом
Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сравнил результаты московского «Спартака» и столичного «Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартаковцы начали уверенно. Динамовцы не очень Это марксизм», — написал Губерниев.

Московское «Динамо» сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» в первом туре обыграл московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Оренбург» объявил о переходе первого француза в истории клуба.

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