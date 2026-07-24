«Оренбург» объявил о переходе первого француза в истории клуба

В состав футбольного клуба «Оренбург» перешел правый защитник Максим Сивис из румынского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сивис — воспитанник французского «Анже». Выступал за «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгам». С 2024 года Максим представлял «Динамо» из Бухареста. Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга»!» — сказано в сообщении клуба.

26-летний Сивис в сезоне-2025/26 за бухарестское «Динамо» сыграл 36 матчей, забил два гола, отдал четыре голевые передачи.

В первом туре РПЛ 26 июля «Оренбург» сыграет с «Ростовом».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее легенда «Спартака» предсказал победу ЦСКА в первом матче сезона РПЛ.