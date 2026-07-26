В Мексике началось расследование из-за ужина ФИФА в историческом замке

Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек. Об этом сообщила газета El Universal.

Отмечается, что Национальный институт антропологии и истории (INAH) на этом фоне засекретил данные об оплате аренды исторического объекта, объяснив это тем, что публикация документа нарушит тайну следствия и может повлиять на расследование. Как стало известно изданию, речь идет о более чем 1,3 млн песо или около 75 тысяч долларов США, которые перечислила ФИФА за использование замка Чапультепек.

Ужин ФИФА состоялся 10 июня по случаю открытия чемпионата мира по футболу, который принимали Мексика, США и Канада. На мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Ужин также ненадолго посетила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, чтобы сказать приветственное слово.

23 июня группа сотрудников INAH подала заявление в прокуратуру, заявив о нарушении закона конституции Мексики из-за проведения приема ФИФА в историческом комплексе.

Чапультепекский дворец или замок Чапультепек (исп. Castillo de Chapultepec) — это бывшая резиденция губернаторов, императоров и президентов Мексики. Располагается на холме Чапультепек в Мехико, на высоте 2325 метров над уровнем моря. В замке находится главная экспозиция Национального исторического музея, рассказывающая о важных событиях в истории Мексики: от древних цивилизаций до современной эпохи.

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