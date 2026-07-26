Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

В Мексике началось расследование из-за ужина ФИФА в историческом замке

Генпрокуратура Мексики расследует проведение ужина ФИФА в замке Чапультепек
Mardoz/Shutterstock/FOTODOM

Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек. Об этом сообщила газета El Universal.

Отмечается, что Национальный институт антропологии и истории (INAH) на этом фоне засекретил данные об оплате аренды исторического объекта, объяснив это тем, что публикация документа нарушит тайну следствия и может повлиять на расследование. Как стало известно изданию, речь идет о более чем 1,3 млн песо или около 75 тысяч долларов США, которые перечислила ФИФА за использование замка Чапультепек.

Ужин ФИФА состоялся 10 июня по случаю открытия чемпионата мира по футболу, который принимали Мексика, США и Канада. На мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Ужин также ненадолго посетила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, чтобы сказать приветственное слово.

23 июня группа сотрудников INAH подала заявление в прокуратуру, заявив о нарушении закона конституции Мексики из-за проведения приема ФИФА в историческом комплексе.

Чапультепекский дворец или замок Чапультепек (исп. Castillo de Chapultepec) — это бывшая резиденция губернаторов, императоров и президентов Мексики. Располагается на холме Чапультепек в Мехико, на высоте 2325 метров над уровнем моря. В замке находится главная экспозиция Национального исторического музея, рассказывающая о важных событиях в истории Мексики: от древних цивилизаций до современной эпохи.

Ранее подросток не смог пережить празднования победы Испании на ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молчать не выход. 4 опасных мифа об уголовном процессе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!