Подросток не смог пережить празднования победы Испании на ЧМ-2026

13-летний болельщик сборной Испании не пережил празднования победы на ЧМ-2026

Болельщик сборной Испании не смог пережить празднования победы национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает El País.

Трагедия произошла в испанском городе Сьюдад-Родриго, где на группу людей упала часть конструкции фонтана «Арболь-Гордо». 13-летний подросток танцевал в фонтане с друзьями, после чего произошло обрушение.

В результате еще два человека получили травмы. Полицейские, прибывшие на место, пытались спасти мальчика, но не успели из-за серьезности полученных ран.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее фанаты сборной Аргентины столкнулись с полицией после финала ЧМ-2026.