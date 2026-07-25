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Футболист «Спартака» о разгромной победе над «Родиной»: у них не было моментов

Игрок «Спартака» Умяров о разгроме над «Родиной»: у них не было моментов
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на разгромную победу над столичной «Родиной» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что у соперников не было моментов, передает «Чемпионат».

«Общие впечатления положительные, естественно. Уверенная победа. 3:0 — счёт по игре. У «Родины» чистых моментов не было. Помогали Виктору Параде в его дебютном матче», — сказал Умяров.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина.

«Родина» — дебютант РПЛ. Команда впервые в своей истории дошла до высшего дивизиона страны.

Ранее бывший футболист «Спартака» оценил перспективы клуба в РПЛ.

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