Бывший футболист «Спартака» оценил перспективы клуба в РПЛ

Экс-футболист Попов считает, что «Спартак» поборется за победу в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов заявил, что команда может побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Я вижу, что у «Спартака» есть команда, есть структура. Поэтому думаю, что «Спартак» поборется за чемпионство в новом сезоне. Посмотрим, как сложится на самом деле», — сказал Попов.

В первом матче нового сезона петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Спартак» выиграет РПЛ.