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Семикратная чемпионка ОИ из США попала в больницу

Семикратная чемпионка ОИ Байлз во второй раз за месяц оказалась в больнице
Hannah Mckay/Reuters

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вновь оказалась в больнице. Об этом рассказала сама спортсменка в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23 июля она опубликовала Stories черно-белую фотографию из больницы в медицинском халате со своим мужем, сэйфти клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джонатаном Оуэнсом, которую подписала «У него день рождения, но он водит меня на процедуру». При этом позднее публикация была удалена.

В июне Байлз уже оказывалась в больнице, где провела несколько дней.

Байлз — 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (41) она занимает первое место в истории.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже завоевала три золотые медали — в командном первенстве, личном многоборье и опорном прыжке. В вольных упражнениях стала второй. Байлз довела общее количество своих олимпийских наград до 11, включая семь золотых.

Ранее российский боец UFC попал в больницу.

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