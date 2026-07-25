«Зенит» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на выезде разгромил тольяттинский «Акрон».

Встреча завершилась со счетом 5:0.

В первом тайме дублем отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Густаво Мантуан. Во втором тайме точными ударами отметились Джон Джон и Фелипе Аугусто.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче РПЛ.