Российский лидер клуба НХЛ одним словом описал «Матч года-2026»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и сборной России Василий Подколзин в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что эта игра для него представляет большую значимость.

«Принимать участие в таком мероприятии — это привилегия, мы очень долго ждали этот день. Тем более для ребят, которые когда-то играли в Петербурге, чувствуется какая-то дополнительная ответственность. Хоть я и не петербуржец, но долгое время провел здесь в СКА, поэтому точно не хочется опозориться (улыбается)», — заявил Подколзин.

«Матч года-2026» пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля на «СКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 18:30 мск.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее Роман Ротенберг сравнил Матч звезд НХЛ с «Матчем Года» в России.