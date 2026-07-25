Игрок «Зенита» установил уникальное достижение

Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев в матче с тольяттинским «Акроном» впервые в карьере забил дважды левой ногой в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Opta.

После первого тайма «Зенит» обыгрывает «Акрон» со счетом 3:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее итальянский клуб отказался от игрока «Зенита».