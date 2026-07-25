Ротенберг сравнил Мбаппе с диктатором

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе диктатором.

Специалист повторил популярный мем о Мбаппе-диктаторе, который якобы управляет футбольными процессами в сборной Франции и мадридском «Реале», отвечая на вопрос о том, кто из современных футболистов больше всего нравится молодым российским хоккеистам.

«Диктатор? Тогда и Мбаппе, наверное», — заявил Ротенберг.

С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее еще одна организация признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.